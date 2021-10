Attacco hacker ai server della Regione: “Sventato, protetti i dati dei cittadini” (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Questa mattina i server di Regione Lombardia sono stati oggetto di un importante Attacco hacker, proveniente dall’estero. L’Attacco, di tipo DDoS (Distributed Denial of Service), è terminato alle 15.10. Siamo riusciti a garantire la riservatezza oltre che l’assoluta protezione dei dati dei cittadini lombardi”. Lo comunica in una nota Aria spa, l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti. “L’unico effetto dell’Attacco, nelle prime ore della mattina – si legge – è stato di creare difficoltà di connessione ad alcuni servizi e siti internet della Regione. Abbiamo comunque garantito le attività più importanti e il funzionamento di tutte le piattaforme regionali e, grazie al monitoraggio ed alla ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Questa mattina idiLombardia sono stati oggetto di un importante, proveniente dall’estero. L’, di tipo DDoS (Distributed Denial of Service), è terminato alle 15.10. Siamo riusciti a garantire la riservatezza oltre che l’assoluta protezione deideilombardi”. Lo comunica in una nota Aria spa, l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti. “L’unico effetto dell’, nelle prime oremattina – si legge – è stato di creare difficoltà di connessione ad alcuni servizi e siti internet. Abbiamo comunque garantito le attività più importanti e il funzionamento di tutte le piattaforme regionali e, grazie al monitoraggio ed alla ...

