ATP Finals 2021, Cameron Norrie altra possibile insidia per Jannik Sinner: l’azzurro ‘tifa’ per Dimitrov a Indian Wells (Di venerdì 15 ottobre 2021) Una situazione in evoluzione e da tenere d’occhio per la qualificazione alle prossime ATP Finals che a partire da questo 2021 si terranno a Torino. Dal 14 al 21 novembre l’Italia sarà la Stella Polare del tennis e, anche se la certezza aritmetica non c’è, si può dire che un rappresentante del Bel Paese ci sarà. Si sta parlando di Matteo Berrettini. La partecipazione dell’azzurro, come è noto, dipende dal posizionamento nella classifica di rendimento della stagione (ATP Race). Il romano, allo stato attuale delle cose, occupa la sesta posizione e, tenuto conto del margine nei confronti della concorrenza, ha già ipotecato il pass, rientrando nella top-8. Discorso diverso per Jannik Sinner. L’altoatesino è n.10 di questa graduatoria e sarebbe fuori in questa condizione. Tuttavia, si potrebbero creare dei ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 ottobre 2021) Una situazione in evoluzione e da tenere d’occhio per la qualificazione alle prossime ATPche a partire da questosi terranno a Torino. Dal 14 al 21 novembre l’Italia sarà la Stella Polare del tennis e, anche se la certezza aritmetica non c’è, si può dire che un rappresentante del Bel Paese ci sarà. Si sta parlando di Matteo Berrettini. La partecipazione del, come è noto, dipende dal posizionamento nella classifica di rendimento della stagione (ATP Race). Il romano, allo stato attuale delle cose, occupa la sesta posizione e, tenuto conto del margine nei confronti della concorrenza, ha già ipotecato il pass, rientrando nella top-8. Discorso diverso per. L’altoatesino è n.10 di questa graduatoria e sarebbe fuori in questa condizione. Tuttavia, si potrebbero creare dei ...

Advertising

OA_Sport : #ATPFinals Norrie altra insidia eventuale per Sinner in chiave Torino: il britannico in grande ascesa nella Race e… - andreastoolbox : Atp Finals 2021, al Pala Alpitour di Torino sono iniziati i lavori | Sky Sport - MauroDeMarco : RT @SkySport: Atp Finals 2021, iniziati i lavori al Pala Alpitour di Torino #SkyTennis #Tennis #SkySport #AtpFinals - SkySport : Atp Finals 2021, iniziati i lavori al Pala Alpitour di Torino #SkyTennis #Tennis #SkySport #AtpFinals - Gazzetta_it : #Norrie, ecco chi è il rivale di #Sinner per le #NittoFinals -