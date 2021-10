Una vita, anticipazioni 14 ottobre: Felipe rischia di morire (Di giovedì 14 ottobre 2021) Laura ha avvelenato Felipe e le conseguenze per l'uomo saranno terribili. L'avvocato, come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda oggi 14 ottobre, batterà la testa e finirà in coma in ospedale mentre Velasco farà di tutto per impedire a Genoveva di andare a casa sua. Nel frattempo, Marcos chiederà a Felicia di sposarlo, ma lei prenderà tempo ed infine, Camino sarà preoccupata per la scomparsa di Ildefonso. anticipazioni Una vita 14 ottobre: Felipe finisce in coma in ospedale Laura per paura del ricatto di Velasco, ha eseguito il suo ordine ed ha somministrato un potente veleno a Felipe. L'uomo, come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda questo ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 14 ottobre 2021) Laura ha avvelenatoe le conseguenze per l'uomo saranno terribili. L'avvocato, come rivelano leUnainerenti la puntata in onda oggi 14, batterà la testa e finirà in coma in ospedale mentre Velasco farà di tutto per impedire a Genoveva di andare a casa sua. Nel frattempo, Marcos chiederà a Felicia di sposarlo, ma lei prenderà tempo ed infine, Camino sarà preoccupata per la scomparsa di Ildefonso.Una14finisce in coma in ospedale Laura per paura del ricatto di Velasco, ha eseguito il suo ordine ed ha somministrato un potente veleno a. L'uomo, come rivelano leUnainerenti la puntata in onda questo ...

