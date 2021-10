Un danese convertito all'Islam il killer della strage in Norvegia, non escluso il terrorismo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Armato di arco e frecce ieri pomeriggio l'uomo ha ucciso 5 persone e ferito altre due, a Kongsberg, prima di essere fermato dalla polizia. Secondo gli inquirenti avrebbe agito da solo. Non è esclusa l'... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Armato di arco e frecce ieri pomeriggio l'uomo ha ucciso 5 persone e ferito altre due, a Kongsberg, prima di essere fermato dalla polizia. Secondo gli inquirenti avrebbe agito da solo. Non è esclusa l'...

Agenzia_Ansa : E' un danese di 37 anni e si è convertito all'Islam, l'autore della strage di ieri sera a Kongsberg, in Norvegia.… - flamulamaria : Norvegia, chi è l’aggressore di Kongsberg armato di arco e frecce: un 37enne danese convertito all’isla… - monikindaaaa : L'arciere danese che ha ucciso 5 persone in #Norvegia si era convertito all'islam...ma guarda un po' sempre quella,… - Laura64135537 : RT @LegaPremier: Il Danese che ha ammazzato 5 norvegesi Co arco e frecce non aveva svastiche tatuate, però si era convertito all'Islam... - arcobalenietnei : RT @fratotolo2: Anche se #Repubblica sta già ipotizzando un altro Anders Breivik, l’uomo che in #Norvegia ha ucciso 5 persone è un danese c… -