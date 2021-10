Salvini: obbligo vaccino? Non è all'attenzione del governo (Di giovedì 14 ottobre 2021) 'Siamo tra i più vaccinati al mondo, il tema non è attuale. Ognuno dica quello che vuole, non è oggetto di attenzione né mia né del governo'. Lo ha detto a Varese il segretario della Lega Matteo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 14 ottobre 2021) 'Siamo tra i più vaccinati al mondo, il tema non è attuale. Ognuno dica quello che vuole, non è oggetto diné mia né del'. Lo ha detto a Varese il segretario della Lega Matteo ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Salvini: obbligo vaccino? Non è all'attenzione del governo #matteosalvini - LuigiBevilacq17 : RT @MediasetTgcom24: Salvini: obbligo vaccino? Non è all'attenzione del governo #matteosalvini - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Salvini: obbligo vaccino? Non è all'attenzione del governo #matteosalvini - marcuccimauriz : RT @MediasetTgcom24: Salvini: obbligo vaccino? Non è all'attenzione del governo #matteosalvini - MANU93326655 : RT @MediasetTgcom24: Salvini: obbligo vaccino? Non è all'attenzione del governo #matteosalvini -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini obbligo Salvini: obbligo vaccino? Non è all'attenzione del governo Lo ha detto a Varese il segretario della Lega Matteo Salvini, a proposito dell'obbligo vaccinale che, secondo il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, sarebbe l'unica alternativa al Green pass.

Covid, Salvini: obbligo vaccino non all'attenzione del Governo Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a proposito dell'obbligo vaccinale contro il Coronavirus che secondo il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sarebbe l'unica alternativa al ...

Covid, Salvini: obbligo vaccino non all'attenzione del Governo Tiscali.it Salvini: obbligo vaccino? Non è all'attenzione del governo "Siamo tra i più vaccinati al mondo, il tema non è attuale. Ognuno dica quello che vuole, non è oggetto di attenzione né mia né del governo". Lo ha detto a Varese il segretario della Lega Matteo Salvi ...

Covid, Salvini: obbligo vaccino non all'attenzione del Governo Varese, 14 ott. (askanews) - 'Siamo tra i più vaccinati al mondo, il tema non è attuale. Ognuno dica quello che vuole, non è oggetto di attenzione ...

Lo ha detto a Varese il segretario della Lega Matteo, a proposito dell'vaccinale che, secondo il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, sarebbe l'unica alternativa al Green pass.Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a proposito dell'vaccinale contro il Coronavirus che secondo il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sarebbe l'unica alternativa al ..."Siamo tra i più vaccinati al mondo, il tema non è attuale. Ognuno dica quello che vuole, non è oggetto di attenzione né mia né del governo". Lo ha detto a Varese il segretario della Lega Matteo Salvi ...Varese, 14 ott. (askanews) - 'Siamo tra i più vaccinati al mondo, il tema non è attuale. Ognuno dica quello che vuole, non è oggetto di attenzione ...