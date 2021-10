Roma, sospiro di sollievo per Abraham: le condizioni (Di giovedì 14 ottobre 2021) Le condizioni di Abraham non preoccupano la Roma che tira un sospiro di sollievo Tammy Abraham è tornato ieri sera a Roma e al suo arrivo a Fiumicino ha subito rassicurato tutti: senza stampelle e senza zoppicare vistosamente, ma soprattutto – come riportato dal Corriere dello Sport – quella risposta alla domanda «Ci sarai contro la Juve?»: «Penso di sì». Ora la palla passa ai medici e a José Mourinho, ma le condizioni di Abraham comunque non preoccupano e ora salgono le sue quotazioni in vista del big match contro la Juventus. Intanto, però, si scaldano Borja Mayoral e Eldor Shomurodov per prendere il suo posto e sfruttare l’occasione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ledinon preoccupano lache tira undiTammyè tornato ieri sera ae al suo arrivo a Fiumicino ha subito rassicurato tutti: senza stampelle e senza zoppicare vistosamente, ma soprattutto – come riportato dal Corriere dello Sport – quella risposta alla domanda «Ci sarai contro la Juve?»: «Penso di sì». Ora la palla passa ai medici e a José Mourinho, ma ledicomunque non preoccupano e ora salgono le sue quotazioni in vista del big match contro la Juventus. Intanto, però, si scaldano Borja Mayoral e Eldor Shomurodov per prendere il suo posto e sfruttare l’occasione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

