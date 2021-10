Rocco Siffredi in lacrime raccontando il dramma subito da bambino

Leggi su formatonews

(Di giovedì 14 ottobre 2021) L’attore pornodivo mostra il suo lato più sensibile nel programma di Diaco e fa una triste rivelazione sulla sua vita privata Latica confessione dia Ti SentoRossosi mostra sempre in televisione per le sue doti da super macho ma nel programma condotto da Luigi Diaco ha mostrato il lato più tenero e dolce della sua persona. Il pornodivo, infatti, si è lasciato andare a delle confessioni dolorose che lo hanno segnato nel corso della sua vita e che ancora oggi lo fanno molto soffrire. Nella trasmissione “Ti Sento”, l’attore ha raccontato di un grave lutto che ha riguardato la sua famiglia. Nel farlo ha pianto, ammettendo anche di aver promesso alla moglie che non avrebbe pianto. Leggi anche-> Victoria De Angelis: non indossa nulla sul letto, ...