"Questo è un plotone contro la Meloni". Crosetto lascia lo studio di Formigli (Di giovedì 14 ottobre 2021) L'imprenditore ha lasciato la trasmissione di La7 in aperta polemica. "Quando tutti sparano su persone che non possono difendersi, non è giornalismo né democrazia", ha detto prima di abbandonare la diretta Leggi su ilgiornale (Di giovedì 14 ottobre 2021) L'imprenditore hato la trasmissione di La7 in aperta polemica. "Quando tutti sparano su persone che non possono difendersi, non è giornalismo né democrazia", ha detto prima di abbandonare la diretta

Advertising

DiegoCa_73 : RT @strange_days_82: #Crosetto abbandona lo studio di #piazzapulita. 'Questo non e' giornalismo. La trasmissione è stata un plotone di esec… - lucabattanta : RT @strange_days_82: #Crosetto abbandona lo studio di #piazzapulita. 'Questo non e' giornalismo. La trasmissione è stata un plotone di esec… - bibisemp1 : RT @strange_days_82: #Crosetto abbandona lo studio di #piazzapulita. 'Questo non e' giornalismo. La trasmissione è stata un plotone di esec… - Csndeluca : RT @PiazzapulitaLA7: 'Cosa ci faccio qua? La trasmissione è stata un plotone di esecuzione nei confronti di Giorgia Meloni'. (che non vuole… - PeonesMR : RT @strange_days_82: #Crosetto abbandona lo studio di #piazzapulita. 'Questo non e' giornalismo. La trasmissione è stata un plotone di esec… -