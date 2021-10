Per Irene Giacobbe (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nel quotidiano era una incessante lottatrice e non si risparmiava. Amava la vita, amava la sua bella famiglia, ci amava tutte. Amava i giovani, di cui avrebbe voluto la condivisione dei nostri valori ... Leggi su womenews (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nel quotidiano era una incessante lottatrice e non si risparmiava. Amava la vita, amava la sua bella famiglia, ci amava tutte. Amava i giovani, di cui avrebbe voluto la condivisione dei nostri valori ...

Advertising

sandri_irene : @perfect_louist Mi fanno andare per forza - tetrabondi : RT @coma_girl: All'Elsa Morante sabato 2 libri e un pomeriggio per parlare di disabilità. 'E questo è niente' di Michele Cecchini, 'Irene… - ADAM05081 : RT @Valenti44837922: Pollenza, studentessa muore a 20 anni per un aneurisma. Irene Emili si è spenta all'ospedale regionale di Torrette. C… - marchesaangeli : RT @Valenti44837922: Pollenza, studentessa muore a 20 anni per un aneurisma. Irene Emili si è spenta all'ospedale regionale di Torrette. C… - ros_916 : RT @coma_girl: All'Elsa Morante sabato 2 libri e un pomeriggio per parlare di disabilità. 'E questo è niente' di Michele Cecchini, 'Irene… -