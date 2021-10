Orietta Berti svela il suo segreto: “Ecco perché indosso la parrucca” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Orietta Berti mantiene ancora dopo tanti anni un aspetto invidiabile. Ha fatto faville a Sanremo con il suo look arricchito di conchiglie brillanti. Ma un particolare rende il suo aspetto ancora più impeccabile di volta in volta: i capelli. Sapevate infatti che indossa la parrucca? Di Orietta Berti tutti conoscono i successi e la capacità di cantare ancora oggi con una voce soave proprio come ai suoi esordi. Un talento intramontabile e uno stile che ha fatto la storia dello spettacolo, ma sapevate che l’usignolo della televisione italiana indossa la parrucca? Orietta Berti, Ecco perché indossa la parrucca La capigliatura di Orietta Berti è da tantissimi anni ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 15 ottobre 2021)mantiene ancora dopo tanti anni un aspetto invidiabile. Ha fatto faville a Sanremo con il suo look arricchito di conchiglie brillanti. Ma un particolare rende il suo aspetto ancora più impeccabile di volta in volta: i capelli. Sapevate infatti che indossa la? Ditutti conoscono i successi e la capacità di cantare ancora oggi con una voce soave proprio come ai suoi esordi. Un talento intramontabile e uno stile che ha fatto la storia dello spettacolo, ma sapevate che l’usignolo della televisione italiana indossa laindossa laLa capigliatura diè da tantissimi anni ...

Advertising

DasaievKasparov : @mariobianchi18 Orietta berti. Sono un monster in questo - skeletonplace : Comunque pazzesca Orietta Berti in The Eyes of Tammy Faye #RomaFF16 - Roberta35185559 : @NathanDelMare Io invece sto mangiando della Trippa(come Orietta Berti) ad ogni ora..... E x fortuna che sono magra - fabspice84 : @grande_flagello Però non è male dai... È fatto bene. Peccato che sia partito già con delle polemiche. E comunque s… - Ghost_ninja0 : @unevrseemeagain I bittiesse e Orietta berti -