Morti sul lavoro, dal governo giro di vite: stop aziende irregolari e più controlli (Di giovedì 14 ottobre 2021) Via a nuove norme più stringenti per contrastare le Morti sul lavoro: nel prossimo Dl fiscale che sarò approvato domani in Cdm infatti il governo si appresta a irrobustire le regole sulla sicurezza nei posti di lavoro per fronteggiare la nuova ondata di incidenti mortali. Norme che faranno perno su tre punti cardine tra cui spicca, contestato duramente dagli industriali ma invocato a gran voce da Cgil Cisl e Uil, il nuovo giro di vite sulle sanzioni, fino alla sospensione dell’attività produttiva, cui incorreranno le aziende che non rispetteranno le norme sulla sicurezza. Ad ufficializzare il provvedimento il premier Mario Draghi nel corso del brevissimo incontro di oggi, assieme al ministro del lavoro, Andrea Orlando, con i sindacati che hanno ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Via a nuove norme più stringenti per contrastare lesul: nel prossimo Dl fiscale che sarò approvato domani in Cdm infatti ilsi appresta a irrobustire le regole sulla sicurezza nei posti diper fronteggiare la nuova ondata di incidenti mortali. Norme che faranno perno su tre punti cardine tra cui spicca, contestato duramente dagli industriali ma invocato a gran voce da Cgil Cisl e Uil, il nuovodisulle sanzioni, fino alla sospensione dell’attività produttiva, cui incorreranno leche non rispetteranno le norme sulla sicurezza. Ad ufficializzare il provvedimento il premier Mario Draghi nel corso del brevissimo incontro di oggi, assieme al ministro del, Andrea Orlando, con i sindacati che hanno ...

