Miriam Leone | Non sono Gianni Morandi E neppure il papa Però…

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Che sia dietro la maschera di un personaggio “diverso” come in Marilyn ha gli occhi neri (nei cinema da oggi). O sotto un’acconciatura come quella sfoggiata alla presentazione del film, perè impossibile nascondersi. Bellissima. Simpaticissima. Naturalissima…è nata a Catania il 14 aprile 1985. Il 18 settembre ha sposato a Scicli il musicista e manager Paolo Carullo. È la protagonista femminile di Miryam ha gli occhi neri (nei cinema). Foto Instagram Tutti i colori diLa radiosa e simpatica protagonista del film di Simone Godano è biondissima. Ma di una sfumatura molto diversa da quella che aveva scelto quando ci aveva annunciato la sua Eva Kant nel Diabolik dei Manetti Bros. In quella occasione aveva parlato di “una nuova me” e del diritto di ...

Esce oggi nei cinema il nuovo film con Stefano Accorsi e Miriam Leone. L'attrice siciliana appare completamente diversa con la ... Miriam Leone torna al cinema con un nuovo ruolo che mette in mostra tutto il suo talento trasformista. In "Marilyn ha gli occhi neri" (in uscita oggi) interpreta Clara, donna complicata ed emotiva con ...