L'agente Branchini: «Ecco perché Vlahovic non rinnova con la Fiorentina» (Di giovedì 14 ottobre 2021) Vlahovic, Branchini sicuro: «Se l'attaccante serbo non rinnova con la Fiorentina vuol dire solo una cosa» Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, il procuratore Giovanni Branchini ha parlato della situazione legata a Dusan Vlahovic, attaccante seguito con grande attenzione anche dalla Juventus. Vlahovic – «Se Vlahovic ha preso la decisione di non firmare vuol dire che vuole fare un investimento su se stesso, rinunciando così ai soldi che una firma immediata con la Fiorentina gli garantirebbe». L'articolo proviene da Calcio News 24.

