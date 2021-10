Green Pass, si parte da domani: addio smart working, il piano viabilità a Roma (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ci siamo, il giorno è arrivato. domani, venerdì 15 ottobre, Green Pass obbligatorio nel settore pubblico e privato, fine dello smart working e Roma tornerà Roma. Circa 300mila dipendenti torneranno negli uffici pubblici e questo potrebbe mettere ancor più a rischio il traffico cittadino, tra assembramenti sui mezzi pubblici ad acuire i disagi che pendolari, studenti e turisti hanno già vissuto in queste settimane. Per questo, il Campidoglio, in quella che potrebbe essere l’ultima ordinanza della sindaca Raggi, interviene per per definire orari scaglionati per i negozi della Capitale. In un incontro con sindacati, Prefettura, manager d’azienze private ed esponenti delle università, il Comune ha analizzato il flusso di persone che utilizzeranno i trasporti pubblici, con ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ci siamo, il giorno è arrivato., venerdì 15 ottobre,obbligatorio nel settore pubblico e privato, fine dellotornerà. Circa 300mila dipendenti torneranno negli uffici pubblici e questo potrebbe mettere ancor più a rischio il traffico cittadino, tra assembramenti sui mezzi pubblici ad acuire i disagi che pendolari, studenti e turisti hanno già vissuto in queste settimane. Per questo, il Campidoglio, in quella che potrebbe essere l’ultima ordinanza della sindaca Raggi, interviene per per definire orari scaglionati per i negozi della Capitale. In un incontro con sindacati, Prefettura, manager d’azienze private ed esponenti delle università, il Comune ha analizzato il flusso di persone che utilizzeranno i trasporti pubblici, con ...

