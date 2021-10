Grande Fratello Vip | l' igiene personale scarseggia | Alex Belli contro Sophie Codegoni | Ha le orecchie piene di cerume

Advertising

GrandeFratello : Inutile girarci intorno: c’è sempre un comodino! ?? Grande Fratello ha deciso di darvi un’opportunità unica: nelle… - trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - fattoquotidiano : Occhio alle denunce sulla sicurezza [di Francesco Casula] - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi pronta a entrare nella Casa? La rivelazione di Sophie Codegoni - infoitcultura : Grande Fratello Vip, voce dalla regia: “Imbecilli, cerebrolesi”, i concorrenti sentono tutto -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Niente programmi televisivi per Elisabetta Gregoraci nella stagione 2021/2022. Dopo la partecipazione alla quinta edizione delVip, lo scorso anno, la 41enne ha condotto la kermesse estiva Battiti Live, come da consuetudine ormai, e ha affiancato Enrico Papi in una puntata di Scherzi a parte. Da qui, stop: era ...Franco , padre di Manuel Bortuzzo , è stato nuovamente ospite di Casa Chi per parlare del percorso del figlio alVip , svelando cosa ne pensa (ancora una volta) di Lulù Selassiè . Il papà di Manuel parla della rottura con Lulù e svela cosa pensa di Sophie Nella puntata dello scorso lunedì si è ...Antonella Fiordelisi nel cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip? Gossip TV. Antonella Fiordelisi nel cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip? Scopri le ultime news sul Grande Frat ...Siete curiosi di sapere qual è il lavoro di Gianmaria Antinolfi, concorrente de ‘Il Grande Fratello Vip’? Leggi anche —-> Grande Fratello Vip, chi è la mamma delle Principesse Selassiè. I due decidono ...