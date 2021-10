Gf Vip 6 | Miriana Trevisan rivela di avere delle doti paranormali | vede un’entità accanto a Sophie Codegoni e fa una previsione sul futuro a Lulù Selassié

(Di giovedì 14 ottobre 2021), concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip 6 è stata avvolta da un alone di mistero durante le ultime ore notturne. L’ex moglie di Pago infatti ha deciso di dare sfogo alle sue “” cimentandosi nella lettura deldie Lucrezia. Ha esordito,, concentrandosi completamente sull’ex tronista di Uomini e Donne. A quest’ultima riferito di essere sicura che un uomo fuori dalla Casa, secondo quanto riportato da Biccy.it, sarebbe innamorato di lei: Vedo questo uomo adulto, grande ha dai 45 ai 50 anni, tatuato e muscoloso. Lui è castano scuro un po’ brizzolato, lo conosci già. Avete avuto un rapporto particolare. L’amore in generale c’è questo uomo protettivo, ...

Vuoi che ti dica altre cose? Io te le dico' La reazione dialla dichiarazione di Nicola Alle parole del concorrente del Grande Fratelloè rimasta abbastanza esterrefatta. Ha ...Non solo le previsioni,ha visto anche un'entità vicina a Sophie: "Senti, hai avuto un parto gemellare? Va bene, comunque hai qualcuno che ti protegge dietro. Non è così alto. Credi che sia ...Al Grande Fratello Vip abbiamo assistito ad una seduta spiritica messa in atto in piena notte da Miriana Trevisan e poi da Giucas Casella, che hanno scrutato nel futuro degli altri coinquilini, e in..Grande Fratello Vip, 15 ottobre 2021: arriva la 10° puntata, in onda in prima serata su Canale 5. Ecco riassunto, anticipazioni e nomination.