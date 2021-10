Ex del Grande Fratello Vip attacca Gianmaria per la vicinanza a Sophie (ma qualcosa non quadra) – VIDEO (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’avvicinamento di Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi era stato “previsto” anche da Miriana Trevisan e Giucas Casella proprio stanotte. A poche ore dalla confessione dell’imprenditore, un ex concorrente del Grande Fratello Vip rompe il silenzio e si dice deluso. Ex del Grande Fratello Vip attacca Gianmaria per l’avvicinamento a Sophie Lui è Samy Youssef, uno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’avvicinamento diCodegoni eAntinolfi era stato “previsto” anche da Miriana Trevisan e Giucas Casella proprio stanotte. A poche ore dalla confessione dell’imprenditore, un ex concorrente delVip rompe il silenzio e si dice deluso. Ex delVipper l’avvicinamento aLui è Samy Youssef, uno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

