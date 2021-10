Elisabetta in Galles dopo 5 anni di assenza | la regina in buona forma ma cammina ancora col bastone

Advertising

zazoomblog : La regina Elisabetta in Galles per ringraziare gli eroi della pandemia - #regina #Elisabetta #Galles… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Galles

... la sovrana del Regno Unito ha scelto un look in rosa per l'inaugurazione della nuova legislatura del Senedd, il Parlamento locale del. Leggi anche > La regina, 95 anni, continua a ...... forse il Principe Filippo e sua maestàII, scesi sulle note di 'God save the Queen'? O ... E poi ancora sport con Danny Leon dalla Spagna e Phil Bennett dal. C'è persino chi dalla ...La regina Elisabetta torna in Galles dopo cinque anni dalla sua ultima visita ed appare in buona forma, dopo le preoccupazioni dei giorni scorsi. Accompagnata dal figlio Carlo insieme alla ...La regina Elisabetta si è recata al parlamento del Galles con il principe Carlo e Camilla. Per l'occasione ha parlato della pandemia.