Covid in gravidanza | la variante Delta aumenta il rischio di complicanze

A causa della pandemia molte donne durante il corso della gravidanza hanno subito più o meno gravi complicanze dovute alla presenza dell'infezione da Covid. Il National Institute of Child Health and Human Development Maternal-Fetal Medicine Units Network in merito a ciò, ha riferito che la frequenza di parto cesareo, parto prematuro e ipertensione correlata alla gravidanza era aumentata nelle donne in stato interessante che hanno sviluppato malattie critiche a causa del Covid-19. Oggi, con la nuova variante Delta, i rischi per le future mamme di incorrere in altre complicazioni sembra molto elevato.

