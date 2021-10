Controlli, rischi penali, casi di esenzione: ecco le regole sul Green pass per i dipendenti pubblici – La circolare (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha emanato ieri una circolare per regolamentare i Controlli del Green pass obbligatorio dal 15 ottobre per i dipendenti pubblici. E non solo, visto che la circolare avverte che le disposizioni si applicano anche al personale esterno, ovvero alle ditte di pulizie e alle mense. L’obbligo non si applica, tra gli altri, a chi deposita denunce, vittime e testimoni di reati o soggetti fermati per Controlli o sottoposti a misure restrittive. Mentre il capo della polizia Lamberto Giannini spiega che ai fini di agevolare l’organizzazione del lavoro potrà essere richiesto ai dipendenti di comunicare se hanno o no il Green pass in anticipo sul turno di servizio. ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha emanato ieri unaper regolamentare idelobbligatorio dal 15 ottobre per i. E non solo, visto che laavverte che le disposizioni si applicano anche al personale esterno, ovvero alle ditte di pulizie e alle mense. L’obbligo non si applica, tra gli altri, a chi deposita denunce, vittime e testimoni di reati o soggetti fermati pero sottoposti a misure restrittive. Mentre il capo della polizia Lamberto Giannini spiega che ai fini di agevolare l’organizzazione del lavoro potrà essere richiesto aidi comunicare se hanno o no ilin anticipo sul turno di servizio. ...

