Caserta ha vari ballottaggi | Pecchia col dubbio portiere

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Un’altra pausa sta andando via. Non sarà l’ultima, perché il Covid e gli anomali Mondiali qatarioti recriminano spazio ed energie. Il campionato si fermerà di nuovo a novembre creando non pochi disagi agli appassionati e soprattutto agli addetti ai lavori. I giorni che ci separano dal rientro in campo, tuttavia, sono sempre meno. Un discorso che vale per tutti i club, ma è chiaro che l’attenzione nel Sannio è orientata soprattutto alle vicende della Strega. Domenica alle ore 14 i giallorossi se la vedranno allo Zini con la Cremonese, una delle squadre più in forma del campionato. Con 15 punti dopo 7 giornate i lombardi stanno provando a tenere il passo della capolista Pisa. Nessuna tra le inseguitrici ha fatto meglio, segnale che per il Benevento il compito sarà tutt’altro che semplice. Fabioè chiamato a sciogliere ...