Canottaggio, Abbagnale: “Sfogo Cesarini-Rodini? Problema visibilità c’è” (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Le ragazze hanno posto in essere un Problema latente. È stato uno Sfogo forse troppo di impatto, ma non abbiamo alcun contrasto con loro. Abbiamo un tema di visibilità dello sport che andrebbe affrontato“. Il presidente della Federazione Italiana Canottaggio, Giuseppe Abbagnale, ha commentato lo Sfogo di Cesarini-Rodini (prime a Tokyo 2020 nel doppio pesi leggeri femminile) che hanno lamentato una scarsa attenzione da parte degli sponsor e scarsa visibilità per lo stesso Canottaggio. Sul tema specifico della riunione odierna con la sottosegretaria Vezzali e con Sport e Salute, Abbagnale ha aggiunto: “Abbiamo capito che lo Stato continuerà a finanziare lo sport e questo ci permetterà’ di programmare ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Le ragazze hanno posto in essere unlatente. È stato unoforse troppo di impatto, ma non abbiamo alcun contrasto con loro. Abbiamo un tema didello sport che andrebbe affrontato“. Il presidente della Federazione Italiana, Giuseppe, ha commentato lodi(prime a Tokyo 2020 nel doppio pesi leggeri femminile) che hanno lamentato una scarsa attenzione da parte degli sponsor e scarsaper lo stesso. Sul tema specifico della riunione odierna con la sottosegretaria Vezzali e con Sport e Salute,ha aggiunto: “Abbiamo capito che lo Stato continuerà a finanziare lo sport e questo ci permetterà’ di programmare ...

Ultime Notizie dalla rete : Canottaggio Abbagnale I medagliati di Tokyo al Quirinale, ci saranno anche gli atleti campani ... Marco Di Costanzo, Matteo Castaldo, Giuseppe Vicino, Irma Testa, il direttore tecnico della Nazionale di Canottaggio Francesco Cattaneo e il presidente Giuseppe Abbagnale che sono tornati dal lungo ...

18 settembre ... originario di Casalmaggiore, in quel di Cremona, del 1962, era il vincitore della medaglia d'oro a squadre alle Olimpiadi di Seoul 1988, proprio nel canottaggio, insieme ad Agostino Abbagnale, Piero ...

Canottaggio, Abbagnale: "Sfogo Cesarini-Rodini? Problema visibilità c'è" Sportface.it Festival dello Sport, Cesarini – Rodini: “L’oro di Tokyo rimarrà nel cuore” Trento – Ieri pomeriggio le due star dell’Italia del canottaggio, vincitrici della storica medaglia dell’Italremo femminile, Valentina Rodini e Federica Cesarini, sono state celebrate con un evento in ...

