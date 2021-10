Can Yaman a Palermo, guarda le “scene” che mostrano il feeling con Francesca Chillemi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Per copione e per galanteria riempie Francesca Chillemi di attenzioni. Così Can Yaman conquista il pubblico femminile e gongola mentre tutta Palermo lo acclama coma una super star. Le scene di “Viola come il mare” proseguono ma anche a telecamere spente sembra che il feeling tra l’attore turco e la ex Miss Italia sia palpabile. Il settimanale “Chi” ha colto alcuni sguardi d’intesa e sorrisi complici direttamente dal set. In una pausa delle riprese sotto la pioggia la Chillemi è infreddolita e Yaman non esita a togliersi la giacca per metterla sulle spalle della collega e abbracciarla teneramente per scaldarla. Lui veste i panni del poliziotto e lei quelli di una giornalista e pare che se la intendano parecchio. In un’altra scena, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 14 ottobre 2021) Per copione e per galanteria riempiedi attenzioni. Così Canconquista il pubblico femminile e gongola mentre tuttalo acclama coma una super star. Ledi “Viola come il mare” proseguono ma anche a telecamere spente sembra che iltra l’attore turco e la ex Miss Italia sia palpabile. Il settimanale “Chi” ha colto alcuni sguardi d’intesa e sorrisi complici direttamente dal set. In una pausa delle riprese sotto la pioggia laè infreddolita enon esita a togliersi la giacca per metterla sulle spalle della collega e abbracciarla teneramente per scaldarla. Lui veste i panni del poliziotto e lei quelli di una giornalista e pare che se la intendano parecchio. In un’altra scena, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Can Yaman a Palermo, guarda le “scene” che mostrano il feeling con Francesca Chillemi #canyaman… - GDS_it : #Palermo, fan in delirio per #CanYaman. Bagno di folla e selfie all'uscita dall'hotel - MV6U4YLBRYv6kpm : RT @M0NIETTA: ?? Can Yaman e Francesca Chillemi proseguono le riprese, tra loro un feeling speciale. Sono davvero bellissimi insieme, ma son… - CanYamanAslan : RT @MediasetTgcom24: Can Yaman a Palermo, guarda le “scene” che mostrano il feeling con Francesca Chillemi #canyaman - MariannaCardini : RT @MediasetTgcom24: Can Yaman a Palermo, guarda le “scene” che mostrano il feeling con Francesca Chillemi #canyaman -