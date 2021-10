Calendario Tour de France 2022: date, percorso, programma, tappe. Si parte il 1° luglio, sfilza di montagne (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Tour de France 2022 si correrà dal 1° al 24 luglio per ventuno frazioni complessive. La 109ma edizione della Grande Boucle, la corsa a tappe più importante e prestigiosa al mondo, si aprirà con una cronometro individuale di 13 km a Copenhagen (Danimarca). Il trasferimento in Francia avverrà in concomitanza con la quarta tappa, che prevede ben sei cotes tra Dunkerque e Calais. A seguire, sulla strada che porta a Arenberg, verranno affrontati ben undici settori di pavé in una sorta di revival della Parigi-Roubaix. Da non sottovalutare il muro al 12% in chiusura della sesta tappa, la più lunga (220 km) con l’arrivo a Longwy. Il primo arrivo in salita sarà quello alla Super Planche des Belles Filles (traguardo sullo sterrato). Si preannuncia grande spettacolo sul Massiccio del Jura con il Col de Mosses, ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ildesi correrà dal 1° al 24per ventuno frazioni complessive. La 109ma edizione della Grande Boucle, la corsa apiù importante e prestigiosa al mondo, si aprirà con una cronometro individuale di 13 km a Copenhagen (Danimarca). Il trasferimento in Francia avverrà in concomitanza con la quarta tappa, che prevede ben sei cotes tra Dunkerque e Calais. A seguire, sulla strada che porta a Arenberg, verranno affrontati ben undici settori di pavé in una sorta di revival della Parigi-Roubaix. Da non sottovalutare il muro al 12% in chiusura della sesta tappa, la più lunga (220 km) con l’arrivo a Longwy. Il primo arrivo in salita sarà quello alla Super Planche des Belles Filles (traguardo sullo sterrato). Si preannuncia grande spettacolo sul Massiccio del Jura con il Col de Mosses, ...

Advertising

AmorosoOF : “Tutto Accade”, il mio nuovo album, uscirà venerdì 22 ottobre e il mio desiderio è, oggi come sempre, quello di riu… - Radiomusikblog : Rinviato al 2022 il tour autunnale dei Subsonica: il nuovo calendario date (titolo aggiornato) - cn1926it : Il #Calendario del #Napoli ad ottobre: 7 gare in 22 giorni - PhilippeLachea6 : RT @AmorosoOF: “Tutto Accade”, il mio nuovo album, uscirà venerdì 22 ottobre e il mio desiderio è, oggi come sempre, quello di riuscire a c… - MaryPa99 : RT @AmorosoOF: “Tutto Accade”, il mio nuovo album, uscirà venerdì 22 ottobre e il mio desiderio è, oggi come sempre, quello di riuscire a c… -