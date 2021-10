Wilfred Singo in scadenza nel 2023 | cosa farà il Torino? La situazione

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’esperienza negativa vissuta con Nicolas Nkoulou, il cui contratto ina giugno, non essendo rinnovato, ha consentito il trasferimento a parametro zero del centrale di difesa al Watford. Stesso problema con Salvatore Sirigu, anche se la rescissione è avvenuta prima, e da qualche mese è toccato ad Andrea Belotti. Adesso ilnon vuole più vivere situazioni del genere, impegnandosi a blindare i calciatori confissata nel. È il caso die Gleison Bremer, due pilastri della retroguardia granata. Lo spettro di Urbano Cairo, in questo avvio, sono i rinnovi contrattuali. Calciomercato: trovata l’opzione per il rinnovo diNon è da nascondere che sulle tracce del terzino ivoriano ci siano già diversi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Wilfred Singo

Metropolitan Magazine

sarebbe dovuto andare in Nazionale, ma alla fine è rimasto a Torino ad allenarsi: ecco perchésarebbe dovuto partire per la Nazionale e alla fine è rimasto a Torino. L'esterno avrebbe giocato con la sua Costa d'Avorio contro il Malawi, ma alla fine per problemi burocratici non ha ...TORINO PAROLE- Intervistato da ' Torino Channel ' alla vigilia della gara di Coppa Italia contro la Cremonese,ricorda le Olimpiadi appena giocate con la sua Costa d'Avorio e fissa l'obiettivo per domani della squadra di Juric Il giocatore si appresta a disputare la sua seconda stagione ...Calciomercato Torino: Wilfred Singo in scadenza con il Torino nel 2023, il club ha già trovato l'opzione per non perderlo a parametro zero ...La Juventus guarda in casa Torino per rinforzare la difesa e punta il giovane Singo: decisivi i profili in prestito dalla Vecchia Signora ...