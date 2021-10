Vittoria di Uomini e Donne: chi è, età, cognome, lavoro, Trono Over, Instagram, Graziano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Al centro dello studio oggi siederanno Graziano, che è uscito con la nuova dama Vittoria, e Diego, romano “ex fiamma” della giovane ragazza. Ma chi è Vittoria? Vittoria del Trono Over di Uomini e Donne: chi è, età, cognome, Diego e Graziano Vittoria Riscolo ha 33 anni, vive a Sessa Aurunca (in provincia di Caserta) ed è una nuova dama del parterre femminile di Uomini e Donne. Dopo una breve frequentazione con il romano Diego, ora Vittoria sembra interessata a conoscere più ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con, il dating show più amato e seguito di sempre. Al centro dello studio oggi siederanno, che è uscito con la nuova dama, e Diego, romano “ex fiamma” della giovane ragazza. Ma chi èdeldi: chi è, età,, Diego eRiscolo ha 33 anni, vive a Sessa Aurunca (in provincia di Caserta) ed è una nuova dama del parterre femminile di. Dopo una breve frequentazione con il romano Diego, orasembra interessata a conoscere più ...

Advertising

GiuliaGrilloM5S : In #Sicilia risultati incoraggianti. Ad Alcamo con @DomenicoSurdi e Caltagirone con #FabioRoccuzzo vittoria al pri… - Alice70A : RT @SPestilli: #AndiamoATeatro con #SalaLettura L'impresa è fatta. Il di lui cuore è in fuoco, in fiamma, in cenere. Mi resta solo per com… - gighea : RT @SPestilli: #AndiamoATeatro con #SalaLettura L'impresa è fatta. Il di lui cuore è in fuoco, in fiamma, in cenere. Mi resta solo per com… - SalaLettura : RT @SPestilli: #AndiamoATeatro con #SalaLettura L'impresa è fatta. Il di lui cuore è in fuoco, in fiamma, in cenere. Mi resta solo per com… - jobwithinternet : RT @SF_RL_Featuring: @BoriManuela @Daniela_Liotti @Signorasinasce @Ettore572 @Homo_novus1 @jobwithinternet @Coconuttss66 @Maferba6_ @Teresa… -