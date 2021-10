Very Mobile presenta la nuova ‘SIM green’ (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Very Mobile, operatore virtuale di WindTre, rinnova le proprie SIM per un minore impatto sull’ambiente dalle plastiche che le costituiscono con la nuova SIM green realizzate esclusivamente con plastica riciclata. La nuova SIM ecosostenibile è già disponibile per gli acquisti online e al numero 1929 per tutti i nuovi clienti che passano a Very e per coloro che hanno necessità di sostituirla. L’operatore virtuale ha anche dedicato una pagina sul proprio portale dedicata alla SIM green e su come viene realizzata ad emissioni zero. Migliori tariffe per operatori virtuali (Fastweb, PosteMobile, CoopVoce) SIM green di Very Mobile Il comunicato stampa di Very Mobile che presenta la SIM green: Roma, 13 ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 13 ottobre 2021), operatore virtuale di WindTre, rinnova le proprie SIM per un minore impatto sull’ambiente dalle plastiche che le costituiscono con laSIM green realizzate esclusivamente con plastica riciclata. LaSIM ecosostenibile è già disponibile per gli acquisti online e al numero 1929 per tutti i nuovi clienti che passano ae per coloro che hanno necessità di sostituirla. L’operatore virtuale ha anche dedicato una pagina sul proprio portale dedicata alla SIM green e su come viene realizzata ad emissioni zero. Migliori tariffe per operatori virtuali (Fastweb, Poste, CoopVoce) SIM green diIl comunicato stampa dichela SIM green: Roma, 13 ...

