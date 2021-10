“Sono solo spazzatura”, decine di donne seviziate e ridotte in schiavitù: 9 arresti a Catania (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Sono solo spazzatura”, decine di donne seviziate e ridotte in schiavitù. L’operazione denominata non a caso “Bokluk”, il termine spazzatura in bulgaro, come gli indagati si rivolgevano alle donne che riducevano in schiavitù, ha portato alla luce uno scenario da incubo con donne vendute e comprate per seimila euro, private di ogni libertà e dei documenti e costrette a vivere in condizioni drammatiche, in abitazioni fatiscenti, con scarso cibo e costrette a prostituirsi. Quelle donne per loro non erano esseri umani ma solo “spazzatura” da poter trattare come un oggetto qualsiasi e poi gettare via proprio come se fossero dei rifiuti: ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “”,diin. L’operazione denominata non a caso “Bokluk”, il terminein bulgaro, come gli indagati si rivolgevano alleche riducevano in, ha portato alla luce uno scenario da incubo convendute e comprate per seimila euro, private di ogni libertà e dei documenti e costrette a vivere in condizioni drammatiche, in abitazioni fatiscenti, con scarso cibo e costrette a prostituirsi. Quelleper loro non erano esseri umani ma” da poter trattare come un oggetto qualsiasi e poi gettare via proprio come se fossero dei rifiuti: ...

