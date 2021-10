Sì al canto dei muezzin a Colonia. Protestano cattolici e comunità gay (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Contestata la decisione della sindaca, che replica: "È un segno di rispetto". In città ci sono 45 moschee di ROBERTO GIARDINA Leggi su quotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Contestata la decisione della sindaca, che replica: "È un segno di rispetto". In città ci sono 45 moschee di ROBERTO GIARDINA

nicoferlav : RT @viaggrego: Il #sindaco di #Colonia si piega all’#islam: il #Canto “sinistro” dei #muezzin equiparato al #suono delle #campane. È #rivol… - francobaietti : Mentre in Europa e in ITALIA pensate alle misere vita di cacca succede - scialo_ : Avevo dimenticato la scena dei collegiali che canto l’inno dei Baldi studenti #Titanic - BaiettiFranco : Mentre in Europa e in ITALIA pensate alle misere vita di cacca succede - viaggrego : Il #sindaco di #Colonia si piega all’#islam: il #Canto “sinistro” dei #muezzin equiparato al #suono delle #campane.… -