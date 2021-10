"Salvini la smetta con l'ambiguità sui vaccini". Parla il sindaco leghista di Alzano Lombardo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Sui vaccini il segretario Salvini è stato troppo ambiguo. Bisogna essere convintamente pro vax, non free vax”. Il sindaco di Alzano Lombardo Camillo Bertocchi lo dice per non fare dispetto al suo passato recente. Vi ricordate il primo focolaio Covid della Val Seriana? Le sirene spiegate delle ambulanze, gli ospedali al collasso. “Abbiamo vissuto un dramma. Per questo motivo le uscite di alcuni deputati della Lega sono inaccettabili, una mancanza di rispetto nei nostro confronti”, dice lui che è un sindaco leghista in questo colloquio col Foglio. Poco più di una settimana fa Bertocchi è stato rieletto primo cittadino di Alzano Lombardo con oltre il 63 per cento delle preferenze. Un semi plebiscito. “Il nostro merito? La serietà ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Suiil segretarioè stato troppo ambiguo. Bisogna essere convintamente pro vax, non free vax”. IldiCamillo Bertocchi lo dice per non fare dispetto al suo passato recente. Vi ricordate il primo focolaio Covid della Val Seriana? Le sirene spiegate delle ambulanze, gli ospedali al collasso. “Abbiamo vissuto un dramma. Per questo motivo le uscite di alcuni deputati della Lega sono inaccettabili, una mancanza di rispetto nei nostro confronti”, dice lui che è unin questo colloquio col Foglio. Poco più di una settimana fa Bertocchi è stato rieletto primo cittadino dicon oltre il 63 per cento delle preferenze. Un semi plebiscito. “Il nostro merito? La serietà ...

