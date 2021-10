Massimo Ferrero furioso con Adriano Panatta: “Come si permette di criticare Roma e romani? Se lei è dei Parioli problema suo” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un duro scontro è andato in onda a “Quelli che il lunedì“, lo spin off di “Quelli che il calcio” in prime time, protagonisti Massimo Ferrero e Adriano Panatta. Nel corso della trasmissione di Rai2 condotta da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran il patron della Sampdoria ha chiesto di poter intervenire mentre si trovava in collegamento con l’inviato Enrico Lucci. Nel suo mirino l’ex tennista che secondo Ferrero avrebbe attaccato Roma e i Romani: “Voglio dire al signor Panatta che si è permesso di criticare Roma e i Romani, che se lui è dei Parioli, problema suo. Parla male della Nazionale, e poi tutti quanti a lisciarselo. Ma chi è sto Panatta? ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un duro scontro è andato in onda a “Quelli che il lunedì“, lo spin off di “Quelli che il calcio” in prime time, protagonisti. Nel corso della trasmissione di Rai2 condotta da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran il patron della Sampdoria ha chiesto di poter intervenire mentre si trovava in collegamento con l’inviato Enrico Lucci. Nel suo mirino l’ex tennista che secondoavrebbe attaccatoe ini: “Voglio dire al signorche si è permesso die ini, che se lui è deisuo. Parla male della Nazionale, e poi tutti quanti a lisciarselo. Ma chi è sto? ...

