Lo sciopero dei portuali contro il Green pass si allarga? Il sindacato di Trieste | «Non ci fermeremo solo noi Ci saranno sorprese»

Il 15 ottobre scatterà l'obbligo di Green pass per tutti i lavoratori, pubblici e privati. In prima linea contro la stretta del governo Draghi ci sono i portuali di Trieste: nei giorni scorsi hanno cominciato una serie di proteste annunciando il blocco dei lavori del porto. Ora questo blocco potrebbe estendersi a tutti i porti di Italia, ha dichiarato Stefano Puzzer in un'intervista all'Huffington Post: «L'unica apertura che possono avere nei nostri confronti è togliere il Green pass. Il blocco di venerdì è confermato, oggi ci saranno sorprese perché non si fermerà solo il porto di Trieste. Anche quello di Genova? Non mi fermerei a quello di Genova, quasi tutti i porti si fermeranno. Stasera ne avremo ...

