La Regina Elisabetta per la prima volta si mostra in pubblico con il bastone – FOTO (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Solo nel 2004 la Regina Elisabetta aveva utilizzato il bastone per aiutarsi a camminare, ma in quel caso ciò era giustificato dalla convalescenza post-intervento al ginocchio. Questa volta, invece, è una novità dalla portata storica. Nella giornata di ieri 12 ottobre, infatti, la Sovrana inglese ha partecipato alla cerimonia per il centenario della Royal British Legion nell’abbazia di Westminster, a Londra. Per l’occasione, la Regina ha indossato un elegante cappotto blu con cappello abbinato ma è la presenza del bastone da passeggio ad aver attirato l’attenzione. La 95enne monarca è stata aiutata dalla figlia, la principessa Anna, che le ha passato il bastone dopo che erano scese da una limousine. Non ha mostrato cenni di affaticamento, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Solo nel 2004 laaveva utilizzato ilper aiutarsi a camminare, ma in quel caso ciò era giustificato dalla convalescenza post-intervento al ginocchio. Questa, invece, è una novità dalla portata storica. Nella giornata di ieri 12 ottobre, infatti, la Sovrana inglese ha partecipato alla cerimonia per il centenario della Royal British Legion nell’abbazia di Westminster, a Londra. Per l’occasione, laha indossato un elegante cappotto blu con cappello abbinato ma è la presenza delda passeggio ad aver attirato l’attenzione. La 95enne monarca è stata aiutata dalla figlia, la principessa Anna, che le ha passato ildopo che erano scese da una limousine. Non hato cenni di affaticamento, ma ...

