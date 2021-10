L?Oms inserisce la dipendenza da videogiochi nella lista delle malattie

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) La posizione assunta dall’Oms rispetto allada videogames deriva dalle molteplici segnalazioni arrivate dagli esperti, già operativi con cliniche per la disintossicazione. L’ossessione per idiventa malattia mentale. Lo ha stabilito l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), la quale ha incluso il “gaming disorder”, ossia il disturbo da gioco,sua

E' la prima volta, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello 'Sportello dei Diritti', che include una dipendenza 'tecnologica' nella lista delle malattie. Fra i sintomi a cui i medici ...