Golf: il PGA Tour rimane a Las Vegas per la CJ Cup 2021. Dustin Johnson e Collin Morikawa guidano un field pieno di stelle (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La stagione del PGA Tour è arrivata al suo quarto appuntamento, la CJ CUP @ SUMMIT. Questo torneo veniva solitamente disputato nel pittoresco percorso dei Nine Bridges sull’isola di Jeju, in Corea del Sud, ma dall’anno scorso è stato spostato a Las Vegas a causa di problemi legati alla pandemia da COVID-19. Si rimane quindi in Nevada dopo lo Shriners Childern’s Open che ha visto trionfare Sungjae Im. Il coreano sarà tra i tantissimi pretendenti al titolo vinto da Jason Kokrak nella scorsa annata con il punteggio di -20. L’elenco dei partecipanti è di primissimo livello, saranno presenti ben 12 dei primi 15 giocatori nell’ordine di merito mondiale. Dustin Johnson sarà sul percorso del Summit Club, dopo aver saltato l’appuntamento dell’anno scorso a causa di una positività al Coronavirus. Vincendo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La stagione del PGAè arrivata al suo quarto appuntamento, la CJ CUP @ SUMMIT. Questo torneo veniva solitamente disputato nel pittoresco percorso dei Nine Bridges sull’isola di Jeju, in Corea del Sud, ma dall’anno scorso è stato spostato a Lasa causa di problemi legati alla pandemia da COVID-19. Siquindi in Nevada dopo lo Shriners Childern’s Open che ha visto trionfare Sungjae Im. Il coreano sarà tra i tantissimi pretendenti al titolo vinto da Jason Kokrak nella scorsa annata con il punteggio di -20. L’elenco dei partecipanti è di primissimo livello, saranno presenti ben 12 dei primi 15 giocatori nell’ordine di merito mondiale.sarà sul percorso del Summit Club, dopo aver saltato l’appuntamento dell’anno scorso a causa di una positività al Coronavirus. Vincendo ...

Advertising

localbigtime : So far lotta no's #golfaddict #golf #golflife #golfstagram #golfer #golfing #golfswing #instagolf #golfcourse… - sportface2016 : #Golf #PGATour Francesco #Molinari nelle retrovie dopo il primo giro dello #ShrinersOpen - RaiSport : #PgaTour: a #LasVegas avvio non brillante per Francesco #Molinari?? L'azzurro ha chiuso il primo round dello Shrine… - sportface2016 : #Golf, Francesco #Molinari torna in gara nel #PGATour a Las Vegas in occasione del #ShrinersOpen 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Golf PGA Più forte Hamilton o Loeb? La Fia pensa ad un ranking piloti dal 2023 Una classifica 'totale', con ranking simili a quelli dei campionati di tennis (Atp/Wta) e golf (Pga Tour). La Fia ci ragiona seriamente, e potrebbe introdurre per la prima volta nella storia un nuovo sistema collettivo che radunerebbe tutti i piloti del Motorsport: non solo quelli di F1, ...

Pga Tour: per 'The Players' un montepremi da record Un montepremi da record, pari a 20 milioni di dollari. E' la cifra monstre che metterà in palio il The Players Championship, torneo di punta del Pga Tour di golf in programma dal 10 al 13 marzo 2022 a Ponte Vedra Beach, in Florida. In aumento di ben 5.000.000 di dollari rispetto all'edizione del 2021, con il vincitore che, il prossimo anno, si ...

Golf: Pga Tour, per 'The Players' un montepremi da record la voce d'italia Golf: il PGA Tour rimane a Las Vegas per la CJ Cup 2021. Dustin Johnson e Collin Morikawa guidano un field pieno di stelle La stagione del PGA Tour è arrivata al suo quarto appuntamento, la CJ CUP @ SUMMIT. Questo torneo veniva solitamente disputato nel pittoresco percorso dei Nine Bridges sull’isola di Jeju, in Corea del ...

Pga Tour, al prossimo The Players un montepremi da record FLORIDA (Stati Uniti) - Tante le novità per la nuova edizione del The Players Championship, torneo di punta del Pga Tour di golf, in programma dal 10 al 13 marzo 2022 a Ponte Vedra Beach, in Florida.

Una classifica 'totale', con ranking simili a quelli dei campionati di tennis (Atp/Wta) eTour). La Fia ci ragiona seriamente, e potrebbe introdurre per la prima volta nella storia un nuovo sistema collettivo che radunerebbe tutti i piloti del Motorsport: non solo quelli di F1, ...Un montepremi da record, pari a 20 milioni di dollari. E' la cifra monstre che metterà in palio il The Players Championship, torneo di punta delTour diin programma dal 10 al 13 marzo 2022 a Ponte Vedra Beach, in Florida. In aumento di ben 5.000.000 di dollari rispetto all'edizione del 2021, con il vincitore che, il prossimo anno, si ...La stagione del PGA Tour è arrivata al suo quarto appuntamento, la CJ CUP @ SUMMIT. Questo torneo veniva solitamente disputato nel pittoresco percorso dei Nine Bridges sull’isola di Jeju, in Corea del ...FLORIDA (Stati Uniti) - Tante le novità per la nuova edizione del The Players Championship, torneo di punta del Pga Tour di golf, in programma dal 10 al 13 marzo 2022 a Ponte Vedra Beach, in Florida.