Gf Vip 6 | Antonella Mosetti svela come sono andate davvero le cose tra lei e Aldo Montano

(Di mercoledì 13 ottobre 2021), intervistata dal settimanale Chi. Ha raccontato la storia d’amore, durata sette anni, con, ora concorrente del Grande Fratello Vip 6. La showgirl non ha rimpianti ed oggi si sente bene con se stessa, non è spaventata dal futuro perché se non dovessero più chiamarla per lavorare in televisione farebbe altro, oggi lavora molto con i social. Ha affermato di essere stata molto amata e proprio parlando della sua vita sentimentale ha affermato che ricordacon gioia, nonostante sia finita e ci siano stati momento dolorosi. Ecco cosa ha dichiarato: Mi hanno deluso le sue dichiarazioni al Corriere. Parlava del nostro passatodi qualcosa di poco importante. Suvvia! Siamo stati assieme 7 anni e la maggior parte del tempo sotto lo stesso tetto. ...

E sul social cosiddetto 'del peccato' che fa tanto discuteredice: 'Io ci mangio e quando ... Uno dei suoi ex più importanti ora è al GF, immancabile tornare su Aldo Montano , un capitolo ...