Fino all'ultimo battito, trama 4^ puntata 14 ottobre: Diego fa arrestare Cosimo? (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Fino all'ultimo battito, la fiction con protagonista Marco Bocci torna domani 14 ottobre con la quarta puntata che vedrà Diego Mancini cercherà di liberarsi dal giogo di Cosimo Patruno. Il dottore, come rivelano le anticipazioni inerenti questa puntata, con l'aiuto di Bashir metterà a punto un piano per far arrestare il boss. Nel frattempo, Elena avendo visto il bacio tra lui e Rosa non si sentirà più pronta a sposarlo e vorrà annullare il matrimonio. Infine, in ospedale arriverà finalmente il Vad per Vanessa, ma lei continuerà a peggiorare. Fino all'ultimo battito, trama 14 ottobre: Elena non vuole più sposare ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 13 ottobre 2021)all', la fiction con protagonista Marco Bocci torna domani 14con la quartache vedràMancini cercherà di liberarsi dal giogo diPatruno. Il dottore, come rivelano le anticipazioni inerenti questa, con l'aiuto di Bashir metterà a punto un piano per faril boss. Nel frattempo, Elena avendo visto il bacio tra lui e Rosa non si sentirà più pronta a sposarlo e vorrà annullare il matrimonio. Infine, in ospedale arriverà finalmente il Vad per Vanessa, ma lei continuerà a peggiorare.all'14: Elena non vuole più sposare ...

