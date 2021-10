Felipe Anderson | «A disposizione della squadra in qualsiasi momento»

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Sono sempre rimasto in contatto con tutti i miei amici, sono felicissimo di aver avuto questa nuova opportunità. Sarri ha allenato tanti calciatori dai quali posso imparare molto. Ho sempre espresso la mia voglia di tornare alla Lazio e nella città di Roma. Ci sono alcuni giocatori che con lui hanno fatto benissimo, lavorando ogni giorno sono sicuro che riusciremo ad offrire il nostro gioco. Ho sempre voluto lavorare sulla costanza e, nelle ultime partite, sto riuscendo a notare una crescita su questo piano e anche sulla concentrazione. Voglio essere aindelle partite”. Così, esternoLazio, intervenuto in conferenza stampa al centro sportivo di Formello. “Ciro Immobile è un attaccante ...

prova a vendicarsi Secondo le prime pagine del Corriere dello Sport, uno dei giocatori più motivati per la gara contro l' Inte r è proprio. L'attaccante brasiliano, ...Tris al Palermo al Barbera, doppietta di Klose e gol di. Inizia l'era Inzaghi, ma in quel momento ci crede solamente lui. Ansa Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Continua ...Felipe Anderson punta l'Inter e Inzaghi, un nuovo faccia a faccia tra i due dopo quella fatidica ultima volta nella speranza di un epilogo ...ANDERSON INZAGHI RASSEGNA STAMPA - Sabato 16 ottobre sarà una giornata speciale per tutti i tifosi biancocelesti. Per la prima volta la Lazio e Simone Inzagh i saranno avversari sul campo dopo ...