Federico Salvatore in ospedale, sua moglie fa chiarezza sull'accaduto (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Federico Salvatore è stato ricoverato all'ospedale del Mare di Napoli per un' emorragia cerebrale: la moglie su Facebook fa chiarezza sulle sue condizioni di salute. Federico Salvatore è stato ricoverato all'ospedale del Mare di Napoli per un'emorragia cerebrale: il malore lo ha colto domenica scorsa e il cantautore napoletano, 62 anni, da allora è sotto osservazione medica. La moglie, attraverso il profilo Facebook di Federico, ha fatto chiarezza sulle sue condizioni di salute e ha lanciato un appello alla stampa. Il 7 settembre sarebbe dovuto uscire il nuovo album di Federico Salvatore "Azz... 25 anni dopo", a ricordare quel primo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 ottobre 2021)è stato ricoverato all'del Mare di Napoli per un' emorragia cerebrale: lasu Facebook fae sue condizioni di salute.è stato ricoverato all'del Mare di Napoli per un'emorragia cerebrale: il malore lo ha colto domenica scorsa e il cantautore napoletano, 62 anni, da allora è sotto osservazione medica. La, attraverso il profilo Facebook di, ha fattoe sue condizioni di salute e ha lanciato un appello alla stampa. Il 7 settembre sarebbe dovuto uscire il nuovo album di"Azz... 25 anni dopo", a ricordare quel primo ...

Advertising

ciropellegrino : Il cantante Federico Salvatore ricoverato per emorragia cerebrale - magazinepragma : Federico Salvatore ricoverato per una emorragia cerebrale - LeoganeMickael : RT @Corriere: Federico Salvatore, il cantautore in gravi condizioni per emorragia cerebrale - Corriere : Federico Salvatore, il cantautore in gravi condizioni per emorragia cerebrale - rinoteodoro : Napoli, Federico Salvatore ricoverato per emorragia cerebrale. La moglie alla stampa: «Abbiate cura delle persone» -