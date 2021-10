Donna sbranata da due Amstaff a Sassuolo, sotto gli occhi di una bambina che aveva provato ad avvisarla (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una tragedia improvvisa, frutto di una distrazione. In quella villetta c’erano due cani da guardia, razza Amstaff, ma la Donna di 89 anni che non lo sapeva si è introdotta nel giardino, tra la sorpresa di una bambina che era all’interno e che le ha chiesto: “Cosa fai qui?”, come per avvertirla del pericolo. In pochi istanti la Donna è stata aggredita dagli Amstaff, buttata a terra e presa a morsi, fino a quando ha perso la vita. Inutili i soccorsi e il trasporto in ospedale. Donna sbranata da due Amstaff a Sassuolo E‘ accaduto a Sassuolo la sera del 12 ottobre, in una casa in via Marco Polo, intorno alle 19,: la vittima è Carla Gorzanelli che a quanto pare, uscita di casa, vagava in stato confusionale e si è infilata ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una tragedia improvvisa, frutto di una distrazione. In quella villetta c’erano due cani da guardia, razza, ma ladi 89 anni che non lo sapeva si è introdotta nel giardino, tra la sorpresa di unache era all’interno e che le ha chiesto: “Cosa fai qui?”, come per avvertirla del pericolo. In pochi istanti laè stata aggredita dagli, buttata a terra e presa a morsi, fino a quando ha perso la vita. Inutili i soccorsi e il trasporto in ospedale.da dueE‘ accaduto ala sera del 12 ottobre, in una casa in via Marco Polo, intorno alle 19,: la vittima è Carla Gorzanelli che a quanto pare, uscita di casa, vagava in stato confusionale e si è infilata ...

