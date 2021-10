Donna di 89 anni muore sbranata da due cani nel Modenese

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) AGI - Unadi 89, Carla Gorzanelli, è mortada duedopo essere entrata nel cortile di una villetta privata: è successo ieri, intorno alle 19, a Sassuolo, nel. La notizia, confermata all'AGI da fonti investigative, è stata anticipata da "Il Resto del Carlino" di Modena. Su posto, oltre al personale del 118, anche i carabinieri e la polizia. Secondo una prima ricostruzione l'anziana, forse in stato confusionale, è entrata per errore nel cortile privato dove poi è stata azzannata da duedi razza Amstaff. Il cancello della villetta era semiaperto. La, che abitava al numero civico accanto alla villetta, potrebbe aver eluso la sorveglianza della badante riuscendo ad uscire in strada. Ad assistere alla scena, una 12enne che stava ...

