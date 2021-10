Dalla Spagna: Mendes è a Barcellona per il rinnovo di Ansu Fati, trattativa in fase avanzata (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Jorge Mendes è arrivato a Barcellona questo pomeriggio per discutere il rinnovo di Ansu Fati. A riportarlo è il quotidiano Sport, l’agente portoghese incontrerà il presidente Joan Laporta e la dirigenza, ma le trattative sono già in fase piuttosto avanzata per un accordo fino a giugno 2025 (il contratto attuale scade a giugno 2022). Mancano gli ultimi dettagli, in ogni caso il rinnovo non dovrebbe essere ufficializzato questa settimana. Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Jorgeè arrivato aquesto pomeriggio per discutere ildi. A riportarlo è il quotidiano Sport, l’agente portoghese incontrerà il presidente Joan Laporta e la dirigenza, ma le trattative sono già inpiuttostoper un accordo fino a giugno 2025 (il contratto attuale scade a giugno 2022). Mancano gli ultimi dettagli, in ogni caso ilnon dovrebbe essere ufficializzato questa settimana. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

