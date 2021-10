«C’era una porta»: le storie dei calciatori diventano favole per bambini (Di mercoledì 13 ottobre 2021) C’era una volta un ragazzo a cui dicevano che non avrebbe potuto giocare a calcio perché era troppo basso. Trasformando quello che sembrava un limite in un vantaggio, quello stesso ragazzo oggi ha un nome che in molti conoscono: Lionel Messi. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 13 ottobre 2021) C’era una volta un ragazzo a cui dicevano che non avrebbe potuto giocare a calcio perché era troppo basso. Trasformando quello che sembrava un limite in un vantaggio, quello stesso ragazzo oggi ha un nome che in molti conoscono: Lionel Messi.

Advertising

marattin : Il 1 ottobre del 2020 e il 1 ottobre 2021 c’era lo stesso numero di pazienti ricoverati nei reparti Covid. La linea… - Einaudieditore : C’era dell’attesa, e ci mancherebbe. Ora è arrivato. Sono anni che, un lettore alla volta, stiamo facendo crescere… - FBiasin : La prima volta che ho visto #Titanic, non l’ho visto: era il ‘98 e c’era una coda infinita al cinema. La seconda vo… - corradopiobbico : RT @gervasoni1968: Era dai tempi del terzo reich che non si vedeva una cosa del genere. Più antisemita dell’estrema sinistra (a cui questa… - yanansluv : ho sognato mgg che era spencer reid perché c'era tutto il team e si accollava a me come una cozza dopo un caso ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : C’era una Una giornata contro la meningite: l’obiettivo proteggere gli anziani, i neonati e i pazienti fragili La Stampa