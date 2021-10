Calciomercato Juventus, strategia decisa: due parametri zero dal Milan (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Calciomercato Juventus: i bianconeri avrebbero deciso di andare all’attacco per due calciatori che si liberano a zero il prossimo giugno Per Kessié e Romagnoli saranno gli ultimi mesi da rossoneri: l’ivoriano aveva chiesto 8 milioni a stagione con adeguamento immediato a 7, anche perché su di lui s’è scatenata un’asta che ha aggiunto, alle note Psg e Tottenham, anche Liverpool, Juventus e persino l’Inter. Che magari deve vendere le stelle, ma sui parametri zero è sempre attivissima. Romagnoli in questa stagione guadagna 6 milioni grazie a un contratto a crescere e a quelle cifre il discorso è chiuso in partenza: cercherà di massimizzare l’addio. Lo scrive Repubblica. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021): i bianconeri avrebbero deciso di andare all’attacco per due calciatori che si liberano ail prossimo giugno Per Kessié e Romagnoli saranno gli ultimi mesi da rossoneri: l’ivoriano aveva chiesto 8 milioni a stagione con adeguamento immediato a 7, anche perché su di lui s’è scatenata un’asta che ha aggiunto, alle note Psg e Tottenham, anche Liverpool,e persino l’Inter. Che magari deve vendere le stelle, ma suiè sempre attivissima. Romagnoli in questa stagione guadagna 6 milioni grazie a un contratto a crescere e a quelle cifre il discorso è chiuso in partenza: cercherà di massimizzare l’addio. Lo scrive Repubblica. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da ...

Advertising

GiovaAlbanese : Se ci saranno le condizioni, la #Juventus lavorerà nelle prossime sessioni di #calciomercato per centrare due obiet… - Gazzetta_it : Juve, c'è l'accordo con Dybala per il rinnovo del contratto fino al 2025 - DiMarzio : #Juventus-#Dybala: il rinnovo è sempre più vicino. Resta da trovare l'accordo sui bonus: la situazione - SampNews24 : Le alternative non convincono? #Sampdoria vigile sul #mercato - gilnar76 : Calciomercato Juventus: caccia al doppio parametro zero dal #Milan #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -