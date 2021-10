Caduta Libera oggi, 13 ottobre 2021: Silvia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il gioco finale di Caduta Libera, il quiz di Canale 5, sono i Dieci Passi. A fine puntata, il conduttore Gerry Scotti invita il concorrente diventato o rimasto campione, e quindi colui o colei che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola del campione per rispondere a dieci domande in tre minuti. Se il concorrente riesce a dare tutte e dieci le risposte esatte, vince il montepremi che ha accumulato durante la puntata. Caduta Libera, Dieci passi del 13 ottobre 2021 Nella puntata del 13 ottobre 2021, è arrivata una nuova campionessa, Silvia, impiegata di Pontassieve (Firenze). Silvia è arrivato al gioco finale con 40.000 euro, dando solo 6 risposte esatte, e quindi non vincendo il montepremi. Video ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il gioco finale di, il quiz di Canale 5, sono i Dieci Passi. A fine puntata, il conduttore Gerry Scotti invita il concorrente diventato o rimasto campione, e quindi colui o colei che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola del campione per rispondere a dieci domande in tre minuti. Se il concorrente riesce a dare tutte e dieci le risposte esatte, vince il montepremi che ha accumulato durante la puntata., Dieci passi del 13Nella puntata del 13, è arrivata una nuova campionessa,, impiegata di Pontassieve (Firenze).è arrivato al gioco finale con 40.000 euro, dando solo 6 risposte esatte, e quindi non vincendo il montepremi. Video ...

