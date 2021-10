Brahim Diaz: «Siamo il Milan, lo scudetto è un obiettivo» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Siamo partiti bene, lo scudetto è un obiettivo perché noi Siamo il Milan. Dobbiamo guardare di partita in partita e andare avanti così. Il gruppo è molto unito, è un campionato molto competitivo”. Lo ha detto Brahim Diaz, centrocampista offensivo rossonero, in una intervista rilasciata a Radio Marca. “Quando hai continuità ti senti più sicuro, anche fisicamente ti senti meglio, è molto importante – ha aggiunto in merito alla fiducia che gli sta dando Pioli – E’ un ottimo allenatore, mi ha fatto crescere, mi ha aiutato molto a livello di gioco. Ho sempre creduto in me stesso, anche questo è un talento. Bisogna continuare su questo livello per continuare a dare di più. Se è il momento più bello della mia carriera? Sto facendo quello che mi piace di più, giocare a calcio ... Leggi su footdata (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “partiti bene, loè unperché noiil. Dobbiamo guardare di partita in partita e andare avanti così. Il gruppo è molto unito, è un campionato molto competitivo”. Lo ha detto, centrocampista offensivo rossonero, in una intervista rilasciata a Radio Marca. “Quando hai continuità ti senti più sicuro, anche fisicamente ti senti meglio, è molto importante – ha aggiunto in merito alla fiducia che gli sta dando Pioli – E’ un ottimo allenatore, mi ha fatto crescere, mi ha aiutato molto a livello di gioco. Ho sempre creduto in me stesso, anche questo è un talento. Bisogna continuare su questo livello per continuare a dare di più. Se è il momento più bello della mia carriera? Sto facendo quello che mi piace di più, giocare a calcio ...

