Venezia | Ceccaroni | “Vlahovic tra i più forti | possiamo rendere la vita difficile a tutti”

(Di martedì 12 ottobre 2021) “è un attaccante completo che sta iniziando quella che si prospetta una grande carriera e in questo momento è uno degli attaccanti piùin Serie A. Noi sappiamo che dobbiamo ragionare di squadra come fatto finora con Milan, Napoli o Cagliari, per contrastare giocatori di spessore come quelli viola. Abbiamo dimostrato che comportandoci da squadrala“. Così Pietro, in un’intervista pubblicata sul sito del, presenta la sfida di lunedì 18 ottobre contro la Fiorentina. Il difensore dei lagunari ha aggiunto, in merito al lavoro fatto durante la sosta: “Queste due settimane sono state molto proficue per noi, dato che abbiamo lavorato molto sull’aspetto difensivo. Stiamo ...

... che ci aiuta molto anche attraverso la realizzazione di video dedicati", ha aggiunto Ceccaroni che ha poi parlato di Maleh: "A Venezia è cresciuto molto e sono felice che sia potuto arrivare in una squadra importante come la Fiorentina".