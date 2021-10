Uomini e Donne: Sossio Aruta e Ursula Bennardo colpo di scena (Di martedì 12 ottobre 2021) A Uomini e Donne grosse novità: la coppia storica formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo continua ad essere protagonista con la loro love story fatta di alti e bassi e presunti addi. La notizia di oggi però spiazza tutti i loro fan. Una delle coppie più seguite anche dopo la fine del loro percorso a Uomini e Donne, è sicuramente quella formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo, una coppia molto attiva sui social che ha voluto coinvolgere i loro fan nel percorso fuori e dentro gli studi di Canale 5. La loro storia d’amore è stata coronata con l’arrivo della piccola Bianca, una bambina bellissima che ha portato nella coppia una nuova linfa. Purtroppo qualche settimana fa ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 12 ottobre 2021) Agrosse novità: la coppia storica formata dacontinua ad essere protagonista con la loro love story fatta di alti e bassi e presunti addi. La notizia di oggi però spiazza tutti i loro fan. Una delle coppie più seguite anche dopo la fine del loro percorso a, è sicuramente quella formata da, una coppia molto attiva sui social che ha voluto coinvolgere i loro fan nel percorso fuori e dentro gli studi di Canale 5. La loro storia d’amore è stata coronata con l’arrivo della piccola Bianca, una bambina bellissima che ha portato nella coppia una nuova linfa. Purtroppo qualche settimana fa ...

Advertising

trash_italiano : Se alle 14.45 di un lunedì non inizia Uomini e Donne, come facciamo ad avere ancora fiducia in qualcosa? - GiuliaGrilloM5S : In #Sicilia risultati incoraggianti. Ad Alcamo con @DomenicoSurdi e Caltagirone con #FabioRoccuzzo vittoria al pri… - sandrogozi : @matteorenzi @CarloCalenda @bendellavedova @emmabonino @BentivogliMarco cosa aspettiamo? Occupiamo ora questo spazi… - gabrielsniceass : ma a uomini e donne stanno litigando per la barba mi ricordano barbara che li vuole sbarbati a meno che non si tratta di pistolero - arch_ts : È sempre colpa vostra se uomini come Biagio continuano a sentirsi in diritto di giocare con le donne.#uominiedonne -