Titanic | stasera su Canale 5 torna in TV il colossal con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet

stasera su Canale 5 alle 21:45 va in onda Titanic, il colossal diretto nel 1997 da James Cameron, con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. È ormai un appuntamento annuale fisso quello con Titanic per il pubblico Mediaset: stasera su Canale 5, alle 21:45, torna infatti in TV il dramma romantico con protagonisti due giovanissimi Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, da allora amici inseparabili anche fuori dal set. Un colossal drammatico da scuola hollywoodiana classica, dall'ambientazione storica e dall'intreccio romantico, Titanic è una storia d'amore universale che comincia come un bellissimo ...

