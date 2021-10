Strade salernitane | a Camerota | Colliano e Campagna i lavori di messa in sicurezza

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Provincia di Salerno consegna varidi miglioramento dellastradale con interventi ricadenti nei comprensori comunali di, die di. Il primo riguarda la SR 562, nella tratta dal Km 2+000 al km 16+000 nel comune di, per l’importo netto di 135.383,83 euro. Il secondo intervento invece sono riguarda la SP 32, nel tratto Inn. SP 9/b (Ponte Maiale) – abitato di, nel comune di, per un importo di 23.488,49 euro. Il terzo infine riguarda la SP 38, nel tratto Inn. SS 91 (Bivio) – Inn. SS 19 (Bivio Persano) nel comune di, per l’importo di 47.277,56 euro. “Questi– dichiara il ...